Stable avant les minutes de la BCE

Après une longue période de stagnation, le CAC40 a accéléré à la hausse hier en fin de séance, soutenu par Wall Street et de bonnes statistiques. L'indice parisien a clôturé en hausse de 0.32% à 6679 points en attendant les minutes de la Fed.



Au niveau de la macroéconomie, les commandes de bien durables ont progressé de 1% (0.3% le mois dernier), les ventes de logements neufs sont ressorties à 632K (588K précédemment) et l’indice de confiance du Michigan remonte à 56.8 (54.7 précédemment). En revanche, les indices Flash PMI manufacturier et services étaient nettement sous les attentes aux Etats-Unis, à respectivement 47.6 et 46.1 (contre 50.4 et 47.8 en septembre).



Les minutes de la Fed se sont finalement avérées sans réelle surprise. La plupart des membres ont convenu qu'il était temps de réduire le rythme des hausses de taux d'intérêt, après quatre resserrements consécutifs de 75 points de base. La Fed reste néanmoins déterminée à poursuivre les hausses de taux jusqu'à atteindre une zone suffisamment restrictive pour dompter l'inflation. Le niveau final des taux reste très incertain mais certains membres l'estiment désormais plus élevé qu'ils ne le pensaient auparavant.

Les indices américains ont bien accueilli ce compte rendu et ont terminé dans le vert, à la veille de Thanksgiving. Wall Street ne réouvrera ses portes que vendredi pour une séance écourtée.

Le Dow Jones a clôturé sur un gain de 0.28% à 34194 points, le S&P500 s'est adjugé 0.59% à 4027 points et le Nasdaq100 0.97%.



Aujourd'hui, les regards devraient se tourner vers les minutes de la BCE à 13h30. Dans cette attente, le CAC40 devrait ouvrir à l'équilibre.

Graphiquement, le CAC40 pourrait de nouveau tester la zone des 6684 points aujourd'hui. Le franchissement de ce niveau ouvrirait la voie aux 6715 points voire 6759 points par extension.

