Stable avant les premières publications

Objectif de cours : 6630 PTS

A la veille des premiers résultats semestriels, la bourse de Paris a terminé en hausse de 0.46% à 6559 points. Les investisseurs font ainsi preuve d’un optimisme à toute épreuve avant d’importants rendez-vous macroéconomiques mais aussi microéconomiques. En effet, l’inflation américaine sera dévoilée à 14h30 tandis que les publications trimestrielles des banques américaines seront passées au crible par le marché. Le programme du jour est ainsi chargé. En attendant, l’indice parisien est attendu autour de l'équilibre selon les données de préouverture. Graphiquement, en unités de temps horaires, le CAC40 est parvenu à déborder deux obstacles de taille – l’un est technique avec la moyenne mobile à 100 jours tandis que l’autre et chartiste, représenté par l’oblique descendante qui coiffe tous les sommets depuis mi-juin. Dit plus simplement, les acheteurs reprennent la main. Ce franchissement ouvre la voie aux 6580 points et la zone des 6630 points par extension. Seul un retour sous les 6480 points fragiliserait la configuration à très court terme.

Palmarès CAC 40 BOUYGUES 32.14 0.85% LEGRAND 92.9 0.74% STMICROELECTRONICS N.V. 32.5 0.36% ESSILORLUXOTTICA 156.86 0.35% HERMÈS INTERNATIONAL 1254.5 0.20% DANONE 59.21 -0.79% VEOLIA ENVIRONNEMENT 26.09 -0.80% VINCI 91.47 -0.91% RENAULT 32.695 -0.97% ALSTOM 36.21 -3.57%