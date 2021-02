Stable en attendant Wall Street 16/02/2021 | 12:07 Laurent Polsinelli 16/02/2021 | 12:07 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5720 PTS/ 5800 PTS

Dans l'attente du retour de Wall Street (hausse moyenne de 0.5% par rapport à vendredi), le CAC40 peine à trouver une réelle orientation et oscille depuis l'ouverture autour de l'équilibre.

Du côté des statistiques, le PIB a reculé de 0.6% en zone euro (consensus -0.7%) et l'indice Zew allemand est ressorti à 71.2 contre 59.7 attendu.



Les opérateurs prendront connaissance à 14h30 de l'indice Empire State manufacturier, anticipé à 6.2%. Il faudra attendre demain pour quelques statistiques d'importance et les minutes de la Fed.



Techniquement, le CAC40 se heurte actuellement au seuil des 5800 points, qu'il ne parvient pour le moment pas à franchir. La réaction de l'indice dans cette zone de cours devrait être déterminante. Son franchissement ouvrirait la voie aux 5840 points puis 5885 points, borne basse d'un gap laissé ouvert en février 2020.

En cas d'échec, il faudra au contraire s'attendre à quelques prises de bénéfices en direction des 5720 points.

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.