Stable en attendant l'inflation européenne

Les données macroéconomiques rassurantes des deux côtés de l'Atlantique ont une fois de plus permis aux indices de poursuivre leur ascension hier, à l'image du CAC40 qui a clôturé en hausse de 0.34% à 7152 points.

La croissance en zone euro est restée soutenue au troisième trimestre, le PIB ayant progressé de 2.2%.

Outre-Atlantique, les ventes au détail grimpent de 1.7%, la production industrielle de 1.6% et les prix à l'importation de 1.2% (+0.4% précédemment), tandis que les stocks des entreprises étaient supérieurs aux attentes (+0.7% contre +0.6% anticipé).



Les indices américains ont eux aussi inscrit de nouveaux records malgré la nouvelle poussée du billet vert. Le Dow Jones a gagné 0.15% à 36142 points, le S&P500 s'est adjugé 0.39% à 4700 points et le Nasdaq100 a progressé de 0.75% à 16309 points. Ce matin, en attendant l'indice CPI en zone euro, le CAC40 devrait ouvrir stable.

En données horaires, pas de changement, on attendra la sortie des 7119/7163 points pour agir dans un sens comme dans l'autre.

