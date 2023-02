Stable en attendant le CPI US 14/02/2023 | 08:00 Laurent Polsinelli 14/02/2023 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Les places européennes ont débuté la semaine sur les chapeaux de roues, à l'image du CAC40 qui a clôturé en hausse de 1.11% à 7208 points, ce dernier était porté par les valeurs du luxe et le relèvement des perspectives économiques de la Commission européenne.

Elle table désormais sur une croissance en zone euro de 3.5% pour 2022 et de 0.9% pour 2023 (contre 0.6% précédemment). Sur le front des valeurs, L'Oréal a engrangé 3.74%, Vinci 2.95%, Thalès 2.46%, Schneider Electric 2.29% et Hermès 2.18% tandis que Carrefour a cédé 1.23%, Worldline 1.22% et Sanofi 1.18%.



Malmenés la semaine dernière, dans un contexte de tensions sur les taux obligataires et de craintes sur l'évolution de la politique monétaire américaine, les indices américains ont eux aussi rebondi, en attendant les données sur l'inflation.

Le Dow Jones a terminé en hausse de 1.11% à 34245 points, le S&P500 a gagné 1.14% à 4137 points et le Nasdaq100 1.6%.



Aujourd'hui, les contrats Futures présagent d'une ouverture proche de l'équilibre pour le CAC40, avant le PIB en zone euro à 11h (consensus 0.1%) et la publication de l'indice CPI aux Etats-Unis à 14h30 (consensus +0.5% contre -0.1% en décembre).



Graphiquement, le CAC40 demeure enfermé au sein du range 7074/7233 points depuis de nombreuses séances. On attendra la sortie de cette zone d'indécision pour avoir des indications sur l'orientation à venir.

