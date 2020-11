Stable pour les trois sorcières 20/11/2020 | 08:02 Laurent Polsinelli 20/11/2020 | 08:02 Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5445 PTS/ 5520 PTS

A l'issue d'une séance sans grand relief, le CAC40 a terminé en baisse de 0.67% à 5474 points, les opérateurs optant pour la prudence avec la persistance de la crise sanitaire.

Les statistiques du jour mitigées n'ont pas eu d'impact, l'indice PhillyFed est ressorti à 26.3 (consensus 22 et 32.3 le mois dernier), les ventes de logements existants ont progressé à 6.85M (6.57M précédemment) mais les inscriptions hebdomadaires au chômage ont déçu (742K contre 707K attendu).



Outre-Atlantique, les indices américains ont repris de la hauteur en fin de journée, aidés par l'annonce de la reprise des négociations au sujet du plan de relance. Pfizer/BioNTech ont par ailleurs annoncé qu'ils devraient déposer ce vendredi aux Etats-Unis une demande d'autorisation en urgence de leur vaccin contre la Covid-19.

Le Dow Jones a clôturé en légère hausse de 0.15% à 29483 points, le S&P500 a gagné 0.39% à 3581 points et le Nasdaq100 0.76%. Aujourd'hui pour cette séance des trois sorcières, le CAC40 devrait ouvrir à proximité de l'équilibre.



D'un point de vue graphique, pas de changement, le marché parisien consolide horizontalement au sein du range 5445/5520 points. On suivra de près la sortie de cette zone d'indécision pour agir dans un sens comme dans l'autre.

