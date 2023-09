A l'issue d'une séance sans grand relief, le CAC40 a terminé en timide hausse de 0.08% à 7282 points, les opérateurs ayant opté pour la prudence avant la décision de la Fed sur les taux demain.

Si un statu quo semble acté, la conférence de presse de Jerome Powell sera suivie avec attention puisqu'elle pourrait laisser la porte ouverte à un nouveau resserrement monétaire d'ici la fin de l'année, compte tenu de la persistances de l'inflation et de la récente poussée des cours pétroliers.



Du côté des valeurs, Renault a engrangé 1.77%, Edenred 1.75%, Total 1.69% et BNP Paribas 1.66% tandis que Dassault Systèmes a perdu 1.69%, Hermès 1.54%, L'Oréal 1% et Essilor 0.9%.



A Wall-Street. les grands indices ont clôturé en légère baisse, pénalisés par les taux et par les cours pétroliers. Le Dow Jones a perdu 0.31% à 34517 points, le S&P500 et le Nasdaq100 ont cédé 0.22%.

L'indécision devrait ainsi persister ce matin à Paris, les contrats Futures étant proche de l'équilibre pour le CAC40.

Graphiquement, pas de changement, on attendra la sortie des 7247/7366 points pour agir.