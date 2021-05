Succession de records, la volatilité peut resurgir à tout moment 06/05/2021 | 11:26 Laurent Polsinelli 06/05/2021 | 11:26 Envoyer par e-mail :

Porté par une saison des résultats qualitatives et la perspective d'une poursuite des politiques monétaires ultra-accommodantes des banques centrales, le CAC40 vient d'inscrire de nouveaux records annuels (historiques pour le CAC40 GR).

Malgré les craintes de surchauffe de l'économie et des valorisations qui paraissent élevées, l'appétit pour le risque demeure intact, avec la très nette amélioration des perspectives économiques mondiales à moyen terme.



Concernant les sociétés, plus de 60% des sociétés du S&P500 ont publié leurs comptes, dépassant dans plus de 86% des cas les attentes, en termes de bénéfices. A l'heure actuelle, les bénéfices dépassent de plus de 22% les estimations selon Factset.

Au sein du CAC40, le luxe s'est nettement distingué sur un mois, à l'image des performances de Kering (+15%), LVMH (+10%) ou encore L'Oréal (+8.3%).



En l'absence de nouveaux catalyseurs, les niveaux actuels incitent à la prudence. D'un point de vue technique, la dynamique est positive sur les différentes échelles de temps. Néanmoins, la proximité de la résistance majeure des 6400 points pourrait inciter les opérateurs à quelques prises de bénéfices, d'autant qu'outre-Atlantique, le secteur technologique montre ses premiers signes de faiblesse.

Il conviendra donc de prendre quelques bénéfices, quitte à revenir progressivement à l'achat en cas de consolidation, dans la zone des 6200/6160 points.

