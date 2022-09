Sur la défensive face aux perspectives de hausse de taux 07/09/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli 07/09/2022 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 6009 PTS/ 6190 PTS

Après la nouvelle séance baissière de lundi, les places européennes ont repris quelques couleurs hier, les opérateurs ayant néanmoins limité les initiatives en attendant la décision de la BCE sur les taux. Au terme d'une journée volatile, le CAC40 a clôturé en timide hausse de 0.19% à 6104 points. Du côté des statistiques, l’indice Final PMI services est ressorti à 43.7 contre 44.3 attendu (44.1 précédemment). En revanche, l’ISM services était meilleur que prévu à 56.9 (55.4 anticipé et 56.7 le mois dernier). Les indices américains ont quant à eux cédé du terrain, dans le sillage de la hausse des rendements obligataires, les dernières données macroéconomiques ravivant les craintes d'un nouveau durcissement marqué de la politique monétaire américaine.

Le Dow Jones a terminé en baisse de 0.55% à 31145 points, le S&P500 a perdu 0.41% à 3908 points et le Nasdaq100 0.72%.



Ce matin, les contrats Futures sont de nouveau mal orientés, avec les données décevantes concernant la balance commerciale chinoise (536B contre 683B le mois dernier). L'indice CAC40 devrait ainsi ouvrir en baisse de 1.1%.

Les opérateurs prendront connaissance du PIB en zone euro puis de la balance commerciale américaine et du Livre Beige de la Fed à 20h. En données horaires, l’indice CAC40 poursuit ses oscillations au sein du range 6009/6190 points. On attendra la sortie de cette zone d’indécision pour agir.

© Zonebourse.com 2022 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.