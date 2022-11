Sur ses plus hauts depuis avril 21/11/2022 | 08:38 Laurent Polsinelli 21/11/2022 | 08:38 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires A la faveur du léger ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis (indice CPI en hausse de 7.7% contre 9.1% en juillet), la bourse de Paris vient d'aligner une septième séance consécutive de hausse, les opérateurs nourrissant l'espoir d'un ralentissement du rythme de remontée des taux américains.

Le consensus table désormais sur une hausse de 50 points de base en décembre (à plus de 78%) mais les récents commentaires des banquiers centraux plaident en faveur d'une poursuite des resserrements monétaires dans les mois à venir, jugeant que le récent reflux des tensions inflationnistes restait peu significatif et qu'il restait du chemin à parcourir.

Dans un contexte de craintes de récession, les prochaines données macroéconomiques devraient être déterminantes d'ici le 14 décembre, d'autant que les places financières ont d'ores et déjà effectué un parcours exceptionnel depuis fin septembre.

Il convient donc de rester prudent sur les niveaux actuels, la volatilité pourrait resurgir à tout moment.



D'un point de vue graphique, le CAC40 conserve une dynamique clairement positive en données journalières au-dessus des 6243 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 100 jours. Au-dessus de ce niveau, le premier objectif haussier reste fixé vers 6715 points voire 6792 points par extension. A court terme, seul un retour sous les 6400 points constituerait une première indication baissière militant pour des dégagements plus marqués en direction des 6243 points.





© Zonebourse.com 2022 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.