Tentative de rebond à l'ouverture

Malgré la bonne orientation de Wall Street, la bourse de Paris a terminé en baisse de 0.35% à 6450 points hier, pénalisée par les craintes de récession et la décision surprise de la Banque du Japon d'autoriser une fluctuation à la hausse du rendement de ses obligations à dix ans à 0.5% (contre un plafond de 0.25% auparavant). Cette décision semble annonciatrice de la fin potentielle de la politique monétaire ultra-accommodante amorcée en 2013.



Du côté des valeurs, Société Générale s'est adjugée 2.26%, BNP Paribas 1.42%, Eurofins 1.22% et Total 1.15% tandis qu'Unibail a perdu 4.75%, Kering 3.81%, Engie 3.3% et Renault 3.25%.



Les indices américains ont quant à eux clôturé en ordre dispersé. Le Dow Jones a gagné 0.28% à 32849 points, le S&P500 a grappillé 0.1% à 3821 points et le Nasdaq100 a perdu 0.11%.



L'indice parisien devrait ainsi reprendre quelques couleurs à l'ouverture, comme le suggèrent les contrats Futures en hausse de 0.5%.

En données horaires, la consolidation horizontale se poursuit au sein du range 6380/6508 points. Il faudra attendre la sortie de cette zone d'indécision pour renouer avec une dynamique affirmée. Les initiatives pourraient néanmoins restées limitées à l'approche des fêtes de Noël.

