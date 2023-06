Après cinq séances consécutifs de baisse et un test des 7100 points en début de journée, le CAC40 a finalement repris un peu de hauteur hier et clôturé en hausse de 0.29% à 7184 points.

Les initiatives sont néanmoins restées limitées avec la persistance des incertitudes sur les taux.



Du côté des valeurs, STM a engrangé 2.26%, Engie 1.73%, Worldline 1.48%, Carrefour 1.25% et Hermès 1% tandis que Thalès a cédé 2.6%, Téléperformance 1.44% et Dassault Systèmes 0.82%.



En l'absence de publication macroéconomique majeure, les indices américains ont quant à eux cédé du terrain dans le sillage des valeurs technologiques. Le Dow Jones s'est effrité de 0.04% à 33714 points, le S&P500 a perdu 0.45% à 4328 points et le Nasdaq100 1.36%.



Le CAC40 devrait néanmoins encore profiter de quelques achats à bon compte à l'ouverture, les contrats Futures suggérant une hausse initiale de 0.5%.

Techniquement, l'indice parisien devrait tester ce matin la zone des 7207 points, correspondant à la borne basse d'un gap laissé ouvert jeudi dernier. Le débordement de ce niveau serait de bon augure pour une poursuite du rebond en direction des 7246 points.