Tentative de rebond avant le rapport sur l'emploi américain

En attendant le rapport mensuel sur l’emploi américain, publié à 14h30), le CAC40 garde le cap, profitant de quelques achats à bon compte après six séances consécutives de baisse. Il progresse actuellement de 0.62% à 6071 points tandis que le S&P500 se maintient à l’équilibre en préouverture.



Sur le plan macroéconomique, l’indice PPI grimpe de 4% en zone euro en août (+37.9% sur un an).

Cet après-midi, le consensus table sur un taux de chômage à 3.5%, avec 295K créations de postes et un salaire horaire en hausse de 0.4%. Les commandes industrielles, anticipées en hausse de 0.2%, seront ensuite publiées à 16h.





Graphiquement, comme évoqué ce matin, la dynamique reste négative sous les 6125 points. Seul le débordement de ce niveau permettrait d'anticiper une reprise de plus forte ampleur en direction des 6200 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 50 heures.

