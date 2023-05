En attendant quelques statistiques américaines d'importance et la décision de la Fed sur les taux, la bourse de Paris reprend quelques couleurs aujourd'hui, après avoir décroché de 1.45% hier dans le sillage des valeurs bancaires et des pétrolières.

Le CAC40 reprend actuellement 0.66% à 7431 points et le S&P500 progresse de 0.15% en préouverture.



Avant la décision de la Fed ce soir à 20h et la conférence de presse de Jerome Powell à 20h30, la séance sera animée par l'enquête ADP à 14h15 (consensus 148K), l'indice Final PMI services à 15h45, l'ISM services à 16h et les stocks pétroliers à 16h30.

Ce matin, le taux de chômage en zone euro est ressorti à 6.5% (contre 6.6% précédemment).



Du côté des valeurs, le luxe est en soutien. Kering gagne 1.8%, LVMH 1.7%, Essilor 1.6%, Bouygues 1.55% et Hermès 1.5% tandis que Stellantis perd 1.7%, Renault 1.4% et Vivendi 0.8%.



Graphiquement, la dynamique reste baissière sous les 7445 points. Le sens de sortie des 7370/7445 points pourrait être déterminant.