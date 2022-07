Timide rebond pour les 3 sorcières 15/07/2022 | 13:44 Laurent Polsinelli 15/07/2022 | 13:44 Envoyer par e-mail :

Malgré des données chinoises mitigées, avec une hausse de seulement 0.4% du PIB (consensus +1.2%), la bourse de Paris profite de quelques achats à bon compte en cette séance des 3 sorcières.

Le CAC40 gagne actuellement 0.71% à 5957 points et le S&P500 s'adjuge 0.25% en préouverture.



Du côté des statistiques, les ventes au détail, les prix à l'importation et l'indice Empire State manufacturier seront dévoilés à 14h30, puis la production industrielle à 15h15, les stocks des entreprises et l'indice de confiance du Michigan à 16h.



En données horaires, l'indice parisien tente une nouvelle fois de rebondir. Le débordement des 5980 points (moyenne mobile à 50 heures) permettrait d'anticiper un retour rapide vers les récents plus hauts.

