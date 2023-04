Toujours bien orienté avant les publications US 18/04/2023 | 11:07 Laurent Polsinelli 18/04/2023 | 11:07 Envoyer par e-mail :

Porté par les bonnes statistiques chinoises, le CAC40 a repris sa marche en avant aujourd’hui, en attendant quelques publications de sociétés aux Etats-Unis. L’indice parisien progresse actuellement de 0.36% à 7525 points et le S&P500 gagne 0.2% en préouverture.



L’arrêt des mesures de restrictions sanitaires a bénéficié à l’économie chinoise, avec un PIB qui ressort en hausse de 4.5% au premier trimestre (consensus 4%). Les ventes au détail grimpent de 10.6% sur un an, la plus forte progression depuis juin 2021 et le taux de chômage retombe à 5.3% (5.6% précédemment).

L’indice Zew allemand est quant à lui ressorti à 4.1 contre 13 le mois dernier. Au niveau des valeurs, les banques, les technologiques et le luxe tirent l’indice vers le haut. Société Générale gagne 1.85%, BNP Paribas 1.8%, Cap Gemini 1.5%, Kering 1.3%. A l'opposé, Airbus cède 1.1%, Pernod Ricard 1% et Danone 0.7%. Bank of New-York, Bank of America, Johnson & Johnson et Goldman Sachs publieront leurs comptes avant l'ouverture de Wall Street puis Netflix après la clôture. Graphiquement, pas de changement, on suivra désormais la sortie des 7495/7552 points pour avoir des indications sur l’orientation à venir.

