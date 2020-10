Un biais positif en début de journée Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4890 PTS/ 5000 PTS

A la faveur des bons résultats de la bonne orientation des valeurs du luxe, de l'automobile et des espoirs d'un vaccin, la bourse de Paris a terminé en forte hausse de 2.03% à 4935 points vendredi dernier, récupérant ainsi l'intégralité de ses pertes de jeudi.

LVMH a bondi de 7.3%, après ses publications solides, Peugeot et Renault ont engrangé respectivement 5.5% et 5.2%, avec le rebond de 3.1% des immatriculations en septembre et les résultats de Daimler (+5.5%).



Les indices américains ont quant à eux enregistré une hausse plus timide, impactés par les valeurs pétrolières. Le Dow Jones a terminé en hausse de 0.39% à 28606 points, le S&P500 a gagné 0.01% à 3483 points et le Nasdaq100 a terminé en baisse de 0.36% à 11671 points.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait débuter la séance en hausse de 0.4%, après les données encourageantes en Chine. Le PIB progresse de 4.9%, la production industrielle de 6.9%, les ventes au détail de 3.3%, tandis que le taux de chômage ressort à 5.4%.



En données horaires, le marché parisien demeure en phase de reprise et conserve un biais haussier en données horaires au-dessus des 4890 points. A court terme, on attendra la sortie des 4890/5000 points pour avoir des indications sur la tendance à venir.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020

