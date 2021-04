Un début de semaine hésitant 12/04/2021 | 08:22 Jordan Dufee 12/04/2021 | 08:22 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 6200 PTS

Après avoir atteint un pic à 6188 points, soit son meilleur niveau depuis novembre 2000, l’indice parisien a finalement terminé la semaine dernière sur une note mitigée avec une clôture proche de l’équilibre, à 6169 points. On peut donc avancer que l’ambiance était nettement différente à Wall Street puisque les trois indices phares ont inscrit de nouveau plus haut historique. Le S&P500 culmine ainsi à 4129 points, le Dow Jones atteint un zénith à 33800 points tandis que le Nasdaq100 n’est qu’à quelques dizaines de points de son record absolu à 13879 points. Au programme du jour, les investisseurs prendront seulement connaissance des ventes de détail en zone euro. En ce qui concerne l'ouverture, le CAC40 est attendu en légère baisse, autour de 6160 points. Techniquement, en données horaires, le cours de l'indice parisien revient à proximité de ses moyennes mobiles, signe d'une consolidation légitime après un parcours qualitatif. La tendance horaire reste toutefois haussière tant que les cours se maintiendront au-dessus de 6118 points. La cible principale des acheteurs n'a pas changé, ces derniers ont dans leur ligne de mire la ligne symbolique des 6200 points.

