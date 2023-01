Un démarrage en légère hausse 02/01/2023 | 08:33 Patrick Rejaunier 02/01/2023 | 08:33 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 6573 PTS

La dernière séance de l’année résume bien la piètre performance de 2022. Sans énergie, le CAC40 a fini sur les plus bas à 6473 points avec un recul de –1.52%. Aucun titre n'a pu échapper à la consolidation nonobstant des niveaux de valorisation parfois très attrayants. Confirmation que les investisseurs conservent une vision très floue sur la constance de l’inflation et, par conséquent, sur la fermeté des politiques monétaires. Ce jour, pour la première de 2023, peu de chiffres viendront intensifier les échanges, alors qu'à quelques minutes de l'ouverture les futures indiquent un rebond de l'ordre de 0.60%. Techniquement, l’indice parisien est revenu sur son support court terme des 6470 points. Il faudrait une énième réaction sur ce niveau pour garder un biais positif et viser la borne supérieure des 6575 points. En cas d’échec, le CAC40 pourrait rejoindre la zone des 6400/6420 points.

