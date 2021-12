Un gap baissier pour débuter la semaine 20/12/2021 | 08:06 Jordan Dufee 20/12/2021 | 08:06 Envoyer par e-mail :

La bourse de Paris reste sous pression ce matin, dans la lignée de la séance des quatre sorcières, où l’indice parisien a perdu près de 1.10% à l’issue d’une semaine morose. A quelques jours des festivités de Noël, les investisseurs font ainsi preuve de frilosité alors que la Réserve Fédérale réduit son soutien à l’économie américaine et que les Etats prennent de nouvelles mesures de restriction pour endiguer le nombre de contaminations au coronavirus. Vous l’aurez compris, l’ambiance du jour est davantage à la gueule de bois qu’au rallye de Noël, en témoigne la progression des indicateurs de préouverture en territoire négatif. Le CAC40 est attendu en baisse de 2.10% à 6775 points, synonyme d’un gap baissier pour débuter la semaine. Sur le plan macroéconomique, les investisseurs prendront connaissance des indicateurs avancés américains de novembre à 16h00. Techniquement, en données horaires, un biais baissier restera donc privilégié sous les 6885 points. La zone des 6750 points, qui constitue le prochain support majeur sur cette unité de temps, devra engendrer une réaction positive sous peine d'une rechute rapide vers les plus bas du niveau du mois de novembre.

