Un gap comblé 24/09/2021 | 11:21 Laurent Polsinelli 24/09/2021 | 11:21 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : Négative sous les 6673 PTS

Objectif de cours : 6630 PTS

Après trois séances consécutives de forte hausse, le CAC40 et les autres places européennes subissent quelques prises de bénéfices ce vendredi, tandis qu'Evergrande reste sur le devant de la scène, le groupe n’ayant apparemment pas réglé les intérêts de l'une des obligations.

A la mi-séance, le marché parisien recule de 0.71% à 6654 points et le S&P500 est pour le moment attendu en baisse de 0.3%. Sur le plan macroéconomique, l’indice IFO allemand est ressorti à 98.8 contre 99.6 précédemment. Seule statistique au programme en deuxième partie de séance, les ventes de logements neufs seront publiées à 16h. Jerome Powell s’exprimera également à la même heure. Graphiquement, le CAC40 marque une pause et vient de combler un premier gap laissé ouvert hier. Nous maintenons un biais baissier sous les 6673 points mais il faudrait casser les 6630 points pour une consolidation de plus forte ampleur en direction des 6595/6561 points.

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.