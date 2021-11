Un nouveau variant du COVID joue le trouble fête 26/11/2021 | 08:02 Laurent Polsinelli 26/11/2021 | 08:02 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : Négative sous les 7100 PTS

Objectif de cours : 6900 PTS

En l'absence de Wall Street, fermée hier pour Thanksgiving, le CAC40 a repris des couleurs et terminé en hausse de 0.48% à 7075 points. Les volumes de transactions sont néanmoins restés peu fournis, avec seulement 2.58 milliards d'euros échangés sur les principales composantes de la cote.

Du côté des valeurs, Unibail a récupéré 3%, Pernod Ricard 2.4%, Worldline et Dassault Systèmes 1.9% tandis qu'Arcelor Mittal et Sanofi fermait la marche, avec des pertes respectives de 1% et 0.7%.



Pour cette dernière séance de la semaine et dans l'attente du retour de Wall Street pour une séance écourtée, le CAC40 devrait décrocher de 2..5% à l'ouverture, après l'apparition du nouveau variant du COVID en Afrique du Sud, très contagieux, qui devrait conduire à de nouvelles mesures de restrictions généralisées et raviver l'aversion pour le risque. En données horaires, le CAC40 devrait tester à l'ouverture la zone de soutien des 6900 points. Cette zone de cours devra contenir les velléités baissières sous peine d'une poursuite du mouvement en direction des 6859/6830 points, bornes d'un gap datant du 1er novembre.

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.