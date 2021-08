Un peu plus proche de son record absolu 13/08/2021 | 11:10 Laurent Polsinelli 13/08/2021 | 11:10 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 6922 PTS

Malgré la légère baisse des places asiatiques, avec notamment le nombre record de contaminations au Japon, la bourse de Paris conserve son élan haussier et se rapproche un peu plus de ses records absolus (6922 points en clôture et 6944 points en séance).

A la mi-journée, le CAC40 progresse de 0.32% à 6904 points et le S&P500 est pour le moment attendu en timide hausse de 0.1%.



Sur le plan macroéconomique, la balance commerciale est ressortie à 12.4B en zone euro (consensus 10.9B). Aux Etats-Unis, les prix à l’importation, anticipés en hausse de 0.6%, seront publiés à 14h30 et l’indice de confiance du Michigan à 16h.



Techniquement, pas de changement, le CAC40 conserve une dynamique positive au-dessus des 6870 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. Les 6922/6944 points constituent désormais les principaux objectifs.

