Un plan imminent? Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 23/10/2020 | 11:05

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4840 PTS/ 4920 PTS

Profitant des espoirs d’un plan de relance aux Etats-Unis et de l’accélération de l’activité manufacturière en zone euro (indice PMI à 54.4 contre 53.7 le mois dernier), la bourse de Paris récupère des couleurs en cette fin de semaine, affichant désormais un gain de 1.01% à 4900 points.

L’indice PMI services en zone euro a néanmoins déçu, ressortant à 46.2 contre 47.1 attendu (48 le mois dernier). Les opérateurs prendront connaissance à 15h45 des indices Flash PMI manufacturier et services aux Etats-Unis, anticipés à respectivement 53.5 et 54.7.

Les indices américains devraient quant à eux ouvrir en hausse de 0.2% en moyenne.



Poursuivant leur rattrapage, Airbus (+5.5%) et Safran (+3.5%) se distinguent très nettement, tandis que Kering ferme la marche (-2.6%) après avoir dévoilé son activité pour le troisième trimestre. En données horaires, le CAC40 a rallié ce matin une première cible haussière située vers 4920 points. Au-dessus de ce niveau, on pourra tabler sur une poursuite du mouvement en direction des 4950 points voire 5000 points par extension.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020

Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.