Une accalmie se profile en Europe

Objectif de cours : 6160 PTS

La bourse de Paris a aligné hier une quatrième séance consécutive de forte baisse, avec une perte de 2.75% à 6086 points à la clôture, pénalisée une nouvelle fois par la hausse des rendements obligataires et les craintes liés au durcissement des politiques monétaires des banques centrales.

La forte baisse des cours pétroliers a également pesé sur le secteur, à l'image du Total qui a signé la plus forte baisse de l'indice (-4.87%). Worldline a perdu 4.78%, Dassault Systèmes 4.44% et Schneider Electric 4.02%. A contre tendance, Alstom s'adjuge 1.96% et Orange 0.59%.



Outre-Atlantique, les grands indices ont également décroché, le Dow Jones cède 1.99% à 32245 points, le S&P500 recule de 3.2% à 3991 points et le Nasdaq100 de 3.98%.



Le CAC40 devrait néanmoins marquer une pause aujourd'hui et ouvrir en hausse de 0.5%.

En données horaires, la dynamique demeure clairement baissière sous les 6220 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures, voire sous les 6160 points en intraday. Seul le dépassement de ce niveau militerait pour l'amorce d'une reprise technique en direction des 6220 points puis 6320 points.

