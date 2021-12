Une dernière séance de l'année baissière 31/12/2021 | 08:00 Laurent Polsinelli 31/12/2021 | 08:00 Envoyer par e-mail :

A l'issue d'une séance sans grand relief et dans des volumes qui sont restés réduits (1.9 milliards d'euros échangés sur les principales composantes de la cote), le CAC40 a terminé en légère hausse de 0.16% à 7173 points hier.

La tendance est restée soutenue par la bonne orientation initiale de Wall Street et des inscriptions hebdomadaires au chômage meilleures que prévu (198K contre 206K la semaine dernière).



Parmi les valeurs, Alstom a gagné 1.5%, Eurofins 1.4% et Unibail 1.3%, tandis qu'ArcelorMittal cède 1.3% et Dassault Systèmes 1%.



Outre-Atlantique, les indices ont finalement terminé dans le rouge avec la persistance des craintes sanitaires. Le Dow Jones a perdu 0.25% à 36398 points, le S&P500 a cédé 0.3% à 4778 points et le Nasdaq100 0.38%.



Le CAC40 devrait ainsi subir quelques dégagements ce matin, comme le suggèrent les contrats Futures en baisse de 0.4%.

En données horaires, pas de changement, on continuera de surveiller la sortie des 7137/7201 points pour agir. La rupture des 7137 points libèrerait un nouveau potentiel baissier en direction des 7100/7065 points.

