Une note de faiblesse à l'ouverture

Au lendemain de la fermeture de Wall Street pour Thanksgiving, les places européennes ont terminé en timide hausse vendredi, à l'image du CAC40 qui a grappillé 0.08% à 6712 points, en attendant les résultats du Black Friday et du Cyber Monday.



Sur le front des valeurs, Total a gagné 1.07%, ArcelorMittal 0.71%, Safran 0.67% et Sanofi 0.62% tandis que Renault a cédé 1.42%, Unibail 1.12% et Pernod Ricard 0.63%.



A l'issue d'une séance écourtée (fermeture à 19h), les indices américains ont quant à eux clôturé en ordre dispersé. Le Dow Jones s'est adjugé 0.45% à 34347 points alors que le S&P500 a perdu 0.03% à 4026 points et le Nasdaq100 0.7%.



La semaine devrait débuter sur une note baissière en Europe, dans le sillage des places asiatiques, en raison de l'envolée des cas de Covid en Chine et des manifestations contre la politique "zéro Covid".



En données horaires, la tendance reste haussière au-dessus des 6677 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 50 heures. Seul l'enfoncement de ce niveau, qui devrait être testé ce matin, suggérerait l'amorce d'une consolidation avec les 6640/6616 points comme premiers objectifs baissiers.

