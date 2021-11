Une note de prudence avec les inquiétudes sanitaires 22/11/2021 | 08:00 Laurent Polsinelli 22/11/2021 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Après avoir inscrit un nouveau record vendredi dans les premiers échanges (7183 points), la bourse de Paris s'est rapidement retournée à la baisse en raison d'un regain d'inquiétudes au sujet de la crise sanitaire. L'Autriche a, en effet, imposé un nouveau confinement généralisé à compter d'aujourd'hui et l'Allemagne ne semble pas exclure ce même scénario avec les niveaux records du nombre de contamination.

L'indice CAC40 a ainsi terminé en baisse de 0.42% à 7112 points, pénalisé par l'automobile, les banques, les pétrolières.



Renault a cédé 3.9%, Unibail et Airbus 3.4%, BNP Paribas 3%, tandis qu'Hermès s'est nettement distinguée, avec un gain de 5.2% à la clôture.



Les indices américains ont quant à eux terminé en ordre dispersé, dans le sillage des pétrolières, des bancaires, des compagnies aériennes alors que les valeurs technologiques restaient bien orientées. Le Nasdaq100 a inscrit un nouveau record (+0.55% à 16573 points) mais le Dow Jones a perdu 0.75% à 35602 points et le S&P500, 0.14% à 4698 points.



Aujourd'hui, le marché parisien devrait débuter la semaine en légère hausse de 0.2%.

Techniquement, le CAC40 a amorcé un mouvement de consolidation, ralliant dans la foulée une première cible baissière à 7068 points, niveau qui a engendré quelques achats à bon compte. A court terme, on suivra désormais la sortie des 7068/7140 points pour agir. Une sortie par le bas de cette zone supposerait de nouveaux dégagements qui pourraient rapidement ramener l'indice vers les 7016/7000 points.

