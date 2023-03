Une note positive après les PMI chinois 01/03/2023 | 08:00 Laurent Polsinelli 01/03/2023 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 7243 PTS/ 7324 PTS

A l'issue d'une séance sans grand relief et malgré la bonne orientation des valeurs financières, le CAC40 a finalement terminé en baisse de 0.38% à 7267 points, pénalisé par la retombée initiale de Wall Street et un indice CPI supérieur aux attentes en France.

L'indice des prix à la consommation est, en effet, ressorti en hausse de 0.9% en février (contre 0.4% le mois dernier), soit une hausse de 6.2% sur un an.



Aux Etats-Unis, les statistiques étaient mitigées, les stocks des grossistes reculent de 0.4% (+0.1% précédemment), l'indice PMI de Chicago retombe à 43.6, l'indice manufacturier de Richmond s'enfonce à -16 (-11 le mois dernier) et celui du Conference Board recule à 102.9 (106 précédemment).



Parmi les composantes du CAC40, Worldline a gagné 2.38%, Société Générale 2%, Carrefour 1.99%, Renault 1.82% alors qu'Eurofins a perdu 3.79%, Sanofi 1.83%, Michelin 1.56% et Veolia 1.53%.



Les indices américains ont quant à eux terminé à leur plus bas du jour, toujours préoccupés par l'évolution de la politique monétaire de la Fed suite aux récentes statistiques sur l'inflation supérieures aux attentes. Le Dow Jones a perdu 0.71% à 32656 points, le S&P500 a cédé 0.3% à 3970 points et le Nasdaq100 0.13%.



Le CAC40 devrait néanmoins ouvrir en hausse de 0.15% aujourd'hui, avec la nette amélioration de l'activité en Chine. L'indice PMI manufacturier est ressorti à 52.6 contre 50.1 le mois dernier et celui des services à 56.3 (54.4 précédemment).

Ces mêmes indices seront dévoilés au cours de la journée, en zone euro puis outre-Atlantique.



Techniquement, pas de changement majeur, les oscillations horizontales se poursuivent. On continuera de surveiller la sortie des 7243/7324 points pour agir.









© Zonebourse.com 2023 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.