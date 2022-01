Une note positive pour entamer l'année 03/01/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli 03/01/2022 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 7137 PTS/ 7201 PTS

En l'absence de nombreux opérateurs en cette période de fêtes, le CAC40 a terminé en léger repli de 0.28% à 7153 points vendredi dernier, dans des volumes d'à peine 840 millions d'euros.

Parmi ses composantes, Renault a signé la plus forte hausse (+1.5%), suivie par Unibail (+1.4%) et Vinci (+1%), tandis qu'à l'opposé, Eurofins a perdu 2.1%, Publicis 1.2% et Téléperformance 0.9%.



Les indices américains ont également cédé du terrain, après un parcours exceptionnel sur 2021. La prudence restait néanmoins de mise en raison de la récente envolée du nombre de contaminations au Covid-19 à travers le globe.

Le Dow Jones a clôturé en repli de 0.16% à 36338 points, le S&P500 a cédé 0.26% à 4766 points et le Nasdaq100 a reculé de 0.66%.



Pour cette première séance de l'année, le marché parisien devrait néanmoins ouvrir en légère hausse de 0.2%.

En données horaires, comme évoqué dernièrement, le CAC40 consolide horizontalement à proximité de ses récents records. On suivra de près la sortie des 7137/7201 points pour agir dans un sens comme dans l'autre. Meilleurs vœux pour cette nouvelle année!

© Zonebourse.com 2022 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.