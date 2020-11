Une pause après une séance historique 10/11/2020 | 08:00 Laurent Polsinelli 10/11/2020 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5200 PTS/ 5387 PTS

Dominant très nettement les autres places européennes, la bourse de Paris s'est envolée de 7.57% à 5336 points hier, prenant plus de 6% en quelques minutes à l'heure du déjeuner alors que le laboratoire américain Pfizer a annoncé avoir développé un vaccin efficace à 90% contre la Covid-19.

Les opérateurs ont effectué des arbitrages sectoriels au profit des secteurs malmenés cette année, (transport, foncière, banque, pétrole etc.), à l'image des bonds de 24.3% d'Unibail, de 18.9% pour Vinci, ou celui de 18.6% d'Airbus. Les valeurs bancaires en ont également profité, Société Générale s'adjuge 18.4% et BNP Paribas 18%. Outre-Atlantique, les indices ont ouvert en gap haussier largement au-dessus de leurs précédents records historiques, mais ont nettement réduit leurs gains en fin de séance, alourdis par des dégagements sur les technologiques. Le Dow Jones a terminé en forte hausse de 2.95% à 29157 points (plus haut à 29933 points). Le S&P500 a gagné 1.17% à 3550 points tandis que le Nasdaq100 a perdu 2.16%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait ainsi subir quelques prises de bénéfices, comme le laissent envisager les contrats Futures en baisse de 1%. En données horaires, la tendance demeure clairement positive au-dessus des 5200 points, borne haute du trading range qui maintenait l'indice sous pression depuis début juin. Seul un retour sous ce niveau militerait pour l'amorce d'une consolidation avec les 5075 points comme premier objectif. 10/11/2020 | 08:00 Laurent Polsinelli

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.