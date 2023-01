Vent d'optimisme à l'aube d'une salve de trimestriels 24/01/2023 | 08:00 Laurent Polsinelli 24/01/2023 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 7058 PTS

En l'absence de publication macroéconomique majeure hier, le CAC40 et les autres indices européens ont de nouveau terminé dans le vert, soutenus par la bonne orientation initiale de Wall Street et les espoirs persistants de voir la Fed ralentir le rythme de remontée des taux. L'indice parisien a clôturé en hausse de 0.52% à 7032 points.



Sur le front des valeurs, Unibail a gagné 4.72%, Alstom 3.28%, STM 2.63%, Renault 2.22% et Michelin 1.91% alors que Sanofi a signé la plus forte baisse (-0.88%), suivie par Air Liquide (-0.83%) et Axa (-0.76%).



Outre-Atlantique, les indices ont également gagné du terrain, portés par le compartiment des technologiques. Le Dow Jones s'est adjugé 0.76% à 33629 points, le S&P500 a gagné 1.19% à 4019 points et le Nasdaq100 2.18%.



En attendant les indices Flash PMI manufacturier et services, en zone euro puis aux Etats-Unis, les contrats Futures présagent d'une ouverture en hausse de 0.3% pour le CAC40. L'optimisme reste donc de mise à l'approche de nombreuses publications de sociétés.



D'un point de vue graphique, le CAC40 a amorcé une reprise technique dans la zone des 6946 points. Les premiers objectifs haussiers sont fixés à 7058/7083 points. Au-delà, les récents plus hauts seraient de nouveau à portée.

