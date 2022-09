Vers de nouveaux plus bas annuels à l'ouverture 26/09/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli 26/09/2022 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5700 PTS/ 5930 PTS

Plombée par les resserrements monétaires des banques centrales et les craintes de récession, la bourse de Paris a clôturé en forte baisse de 2.28% à 5783 points vendredi dernier, un plus bas depuis mars 2021 en clôture.

Sur le front des valeurs, seule Dassault Système a gagné du terrain, avec une timide hausse de 0.43%. A l'opposé, Renault a décroché de 7.05%, Thalès a perdu 5.47%, Carrefour 4.94%, Total 4.92% et Michelin 4.31%.



En zone euro, les indices PMI manufacturier et services se contractent, à respectivement 48.5 et 48.9 (49.6 et 49.8 précédemment). Ces mêmes indices ont en revanche dépassé les attentes outre-Atlantique. L'indice PMI manufacturier progresse à 51.8 (51.5 le mois dernier) et celui des services est ressorti à 49.2 (43.7 précédemment).



Dans la lignée de l'Europe, les indices américains ont clôturé à leur plus bas de l'année, avec la hausse des rendements obligataires. Le Dow Jones a terminé en forte baisse de 1.62% à 29590 points, le S&P500 a perdu 1.72% à 3693 points et le Nasdaq100 1.66%.



Aujourd'hui, avant l'IFO en Allemagne à 10h, le CAC40 devrait de nouveau ouvrir en baisse de 0.7%.

En données horaires, la tendance reste baissière sous les 5930 points. En l'absence de préservation des 5756 points, plus bas annuels, les 5700 points seront alors en ligne de mire.

© Zonebourse.com 2022 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 THALES 112.2 2.33% WORLDLINE 42.14 1.37% TOTALENERGIES SE 47.025 1.11% RENAULT 28.04 1.10% STELLANTIS N.V. 12.856 1.07% DANONE 48.605 -1.81% SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 22.105 -2.13% AXA 23.515 -2.14% VEOLIA ENVIRONNEMENT 20.03 -3.28% ENGIE 12.066 -3.44% Heatmap : Variations secteurs Actions / Super Sect. Actions / Sous Sect. Variations actions 1 j 5 j 1 s 1 m 3 m 6 m 1 a 3 a 5 a 10 a 1 janv.