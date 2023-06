En dépit de la perspective de nouveaux resserrements monétaires en Europe et aux Etats-Unis, la Bourse de Paris a aligné hier une quatrième séance consécutive de hausse, avec un gain de 0.36% à 7312 points à la clôture, dans le sillage de l'automobile, des banques et du Luxe.

Les opérateurs ont par ailleurs accueilli positivement les bonnes statistiques sur l'emploi américain et la révision fortement haussière de la croissance américaine au premier trimestre (+2% contre +1.3% précédemment).



Du côté des valeurs, Renault a engrangé 4.97%, Engie 4.14%, Stellantis 3.44%, Orange 2.26% et Société Générale 1.84% tandis qu'Essilor a perdu 3.01%, Cap Gemini 1.59%, Eurofins 1.43% et Publicis 1.4%.



Les indices américains ont quant à eux terminé en ordre dispersé, alourdis par la hausse des rendements obligataires et le repli des valeurs technologiques. Le Dow Jones a gagné 0.8% à 34122 points, le S&P500 0.45% à 4396 points alors que le Nasdaq100 a cédé 0.16%.

Pour cette dernière séance de la semaine, la préouverture reste néanmoins positive à Paris (+0.3%), en attendant de nombreuses statistiques de part et d'autre de l'Atlantique.

L'indice CPI et le taux de chômage seront publiés en zone euro à 11h, puis l'indice Core PCE, les dépenses et revenus des ménages aux Etats-Unis à 14h30, l'indice PMI de Chicago à 15h45 et l'indice du Michigan à 16h.



En données horaires, la dynamique haussière ne sera pas remise en cause tant que l'indice demeure au-dessus des 7293 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. Seul un retour sous ce niveau militerait pour quelques prises de bénéfices avec les 7250/7219 points comme principaux objectifs.