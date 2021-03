Vers une cinquième séance consécutive de hausse à Paris 30/03/2021 | 08:00 Laurent Polsinelli 30/03/2021 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5950 PTS/ 6040 PTS

Malgré la persistance des craintes sanitaires et la mauvaise orientation des bancaires, sprès la faillite d’un important hedge fund américain, le CAC40 a aligné hier une quatrième séance consécutive de hausse, avec un gain de 0.45% à 6015 points à la clôture.

La bourse de Paris a notamment bénéficié de la faiblesse de la monnaie unique face au billet vert (1.1765 USD), de la bonne orientation du luxe, de la santé et des valeurs liées aux matières premières.



En légère baisse à la cloche parisienne, les indices américains ont dans un second temps repris un peu de hauteur, permettant au Dow Jones d'inscrire un nouveau record (+0.3% à 33171 points). Le S&P500 a perdu 0.09% à 3971 points et le Nasdaq100 0.1%. L'indice CAC40 devrait ainsi poursuivre sur sa lancée aujourd'hui, avec un gain initial de 0.3%.

Techniquement, pas de changement, la dynamique est positive en données horaires au-dessus des 5950 points, voire au-dessus des 5990 points en intraday, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. L'indice devrait tester aujourd'hui la zone des 6040 points. Ce niveau constitue l'ultime rempart avant un retour sur les plus hauts annuels et ceux de 2020 (6111 points).

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.