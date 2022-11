Vers une compensation positive à Paris 18/11/2022 | 11:14 Laurent Polsinelli 18/11/2022 | 11:14 Envoyer par e-mail :

En l'absence d'actualité majeure, la bourse de Paris reprend de la hauteur aujourd'hui, la tendance restant soutenue par la perspective d'un ralentissement du rythme de remontée des taux.

Le CAC40 a toutefois légèrement réduit ses gains et progresse désormais de 0.62% à 6616 points pour cette séance de compensation (plus haut à 6643 points).



Du côté des valeurs, Téléperformance gagne 4.1%, Total 2.2%, Kering 1.6% et Schneider Electric 1.5%. Alstom perd en revanche 3.2%, Cap Gemini 1%. Sur le plan macréoconomique, les ventes de logements existants et les indicateurs avancés seront dévoilés à 16h.



Graphiquement, les oscillations perdurent au sein de la zone des 6522/6684 points. Il faudra attendre la sortie de ce range pour renouer avec une dynamique affirmée.

