Vers une fin d'année prometteuse ?

Les très bonnes publications de sociétés de part et d'autre de l'Atlantique, et la perspective de taux durablement bas a permis aux indices de poursuivre leur ascension ces dernières semaines et d'enchaîner les records absolus.

Le CAC40 a récemment dépassé ses plus hauts de septembre 2000 et engrange désormais plus de 26% depuis le 1er janvier, tandis que les données macroéconomiques et les perspectives des sociétés restent solides. L'appétit pour le risque reste donc intact sur les marchés actions et pourrait présager d'une bonne fin d'année.



Sur 1 mois, parmi les composantes de l'indice, certaines réalisent des avancées spectaculaires, à l'image de Dassault Systèmes (+22.5%), Hermès (+21.7%) ou encore STM et Cap Gemini (+19.1%) et L'Oréal (+13.4%). Peu de titres cèdent du terrain sur cette période, mais Worldline décroche quand même de 19% et Eurofins perd 6%.



Graphiquement, le CAC40 suit une dynamique positive sur toutes les échelles de temps, progressant sans la moindre respiration. En données journalières, la tendance demeure haussière au-dessus des 6760 points (moyenne mobile à 20 jours). Au-dessus de ce niveau, l'indice pourrait poursuivre son ascension en direction des 7200 points. A court terme, un retour sous les 6890 points constituerait néanmoins une première indication baissière.

