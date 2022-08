Vers une ouverture haussière avant Jackson Hole 25/08/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli 25/08/2022 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Après trois journées consécutives de repli et un début de séance baissier hier, la bourse de Paris a finalement repris un peu de hauteur et terminé sur un gain de 0.39% à 6386 points.

Confortés durant l'été par une légère atténuation des tensions inflationnistes, ce sont les mauvaises statistiques qui laissent désormais espérer des resserrements monétaires moins agressifs en septembre.

L'attention devrait se focaliser aujourd'hui sur les minutes de la BCE et le PIB américain, avant l'intervention de Jerome Powell demain à Jackson Hole.



Au niveau de la macroéconomie, les chiffres sont une nouvelle fois ressortis sous les attentes. Aux Etats-Unis, les commandes de biens durables étaient stables (+2% le mois dernier) et les promesses de ventes de logements reculent de 1% (après -8.9% le mois précédent).

Les indices américains ont également clôturé dans le vert, le Dow Jones a gagné 0.18% à 32969 points, le S&P500 0.29% à 4140 points et le Nasdaq100 0.28%.



Le CAC40 devrait ainsi poursuivre sur sa lancée comme le laissent envisager les contrats Futures en hausse de 0.3% aujourd'hui.

En données horaires, l'indécision reste forte. Le débordement des 6400 points serait néanmoins de bon augure pour l'amorce d'une reprise technique en direction des 6459/6488 points.





