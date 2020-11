Vers une quatrième séance consécutive de hausse Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 4820 PTS

Objectif de cours : 4935 PTS

En dépit de la crise sanitaire persistante, la bourse de Paris s'est envolée de 7.1% sur les trois dernières séances (+2.44% à 4922 points à la clôture hier), les opérateurs saluant la victoire quasi acquise de Joe Biden à la présidentielle américaine.

Du côté des valeurs, Téléperformance a pris la tête du palmarès, avec un gain de 6.5%, suivie par Sanofi (+6.3%) et Thalès (+5.1%). Au sein de l'indice, peu de valeurs ont terminé dans le rouge. Renault s'est effrité de 0.26%, Société Générale de 0.25%, Bouygues de 0.14% et Michelin de 0.1%.



Outre-Atlantique, le scénario est identique, malgré une enquête ADP qui a fait état de seulement 365K créations de postes et un indice ISM services à 56.6 (contre 57.4 attendu et 57.8 le mois dernier). Les Gafam ont une nouvelle fois mené le bal (Apple +4.1%, Microsoft +4.8%, Amazon +6.3%, Alphabet +6.1%, Facebook 8.3%), permettant au Nasdaq100 d'engranger 4.41%. Le Dow Jones s'est adjugé 1.34% à 27847 points et le S&P500 a gagné 2.2% à 3443 points.



Aujourd'hui, le CAC40 semble bien partie pour aligner une quatrième séance consécutive de hausse, avec un gain initial de 0.5%. En données horaires, la tendance demeure positive au-dessus des 4820 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 20 heures. L'indice devrait tester à l'ouverture le seuil des 4935 points, dernier rempart avant les 5000 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020

