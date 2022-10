Vers une seconde séance consécutive de rebond 04/10/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli 04/10/2022 | 08:00 Envoyer par e-mail :

La séance avait mal débuté hier matin, avec un repli de plus de 1.8% dans les premiers échanges mais la remontée initiale de Wall Street aura permis au CAC40 de terminer dans le vert, avec un gain de 0.55% à 5794 points à la clôture (plus bas à 5654 points). La tendance a été soutenue par les valeurs liées à l'énergie et aux matières premières, à l'image d'ArcelorMittal (+3.61%) ou Total (+3.08%). Saint Gobain a gagné 2.93%, Eurofins 2.65% et Veolia 2.38% tandis que Pernod Ricard a perdu 2.94%, Danone 1.77% et Axa 1.09%.



Les indices américains ont dans un second temps accéléré à la hausse, portés par la détente du marché obligataire et quelques achats à bon compte. Le Dow Jones a clôturé en forte hausse de 2.66% à 29490 points, le S&P500 s'est adjugé 2.59% à 3678 points et le Nasdaq100 2.36%. En attendant l'indice PPI en zone euro à 11h (consensus 5%) puis les commandes industrielles américaines à 16h et une intervention de Christine Lagarde à 17h, le CAC40 devrait poursuivre son mouvement de rattrapage ce matin, avec un gain initial de 1.3%. En données horaires, une reprise technique se met en place. Le seuil des 5852 points devrait être franchi à l'ouverture. Une confirmation de ce signal ouvrirait la voie aux 5900/5918 points.

