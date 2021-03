Vers une troisième séance consécutive de hausse 03/03/2021 | 11:15 Laurent Polsinelli 03/03/2021 | 11:15 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : Positive au dessus de 5835 PTS

Objectif de cours : 5884 PTS

Porté par les espoirs de reprise économique après des indices PMI meilleurs que prévu en zone euro, le CAC40 poursuit son mouvement de reprise aujourd'hui, alignant ainsi sa troisième séance consécutive de hausse.

L'indice parisien vient d'inscrire un nouveau record annuel à 5871 points et s'adjuge désormais 0.86% à 5859 points.



Sur le plan macroéconomique, l'indice PMI services est ressorti à 45.7 en zone euro (consensus 53.6). Il remonte à 45.6 en France. Cet après-midi, les opérateurs attendent à 14h15 l'enquête ADP qui devrait faire état de 203K créations d'emplois puis à 15h45 l'indice Final PMI services, anticipé à 58.9. A 16h, l'ISM services est attendu stable à 58.7 et les stocks pétroliers devraient baisser de 1.3M à 17h.

Le Livre Beige de la Fed sera ensuite dévoilé à 20h.



Techniquement, pas de changement, la dynamique est positive en donnés horaires au-dessus des 5835 points. Seul un retour sous ce niveau militerait pour quelques prises de bénéfices en direction des 5800 points voire 5770 points par extension.

Dans le cas contraire, les 5884 points resteront en ligne de mire.

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.