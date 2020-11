Wall-Street et Yellen en soutien 24/11/2020 | 08:00 Laurent Polsinelli 24/11/2020 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5445 PTS/ 5550 PTS

Malgré la très bonne orientation des foncières, des pétrolières et des bancaires (Unibail +5.2%, Total +4.7%, Renault +4.3% et Crédit Agricole +4.1%), la bourse de Paris a terminé en baisse de 0.07% à 5492 points hier, subissant quelques dégagements dans les derniers échanges.

En bas du palmarès, Danone a perdu 3.2%, Alstom 3.1% et Dassault Systèmes 3%.

Les opérateurs ont notamment sanctionné des indices PMI contrastés en zone euro, restant par ailleurs préoccupés par la situation sanitaire.

L'indice Flash PMI manufacturier est ressorti à 53.6 (contre 53.2 et 54.8 précédemment) et l'indice Flash PMI services à 41.3 (42.2 attendu et 46.9 précédemment).



Aux Etats-Unis, ces mêmes indices ont agréablement surpris, ressortant respectivement à 56.7 et 57.7. Outre les progrès constatés sujet des vaccins, l'appétit pour le risque a été entretenu par l'annonce de la nomination de Janet Yellen comme future Secrétaire US au Trésor. Le Dow Jones a clôturé en hausse de 1.12% à 29591 points, le S&P500 a gagné 0.56% à 3577 points et le Nasdaq100 a terminé parfaitement stable. Aujourd'hui dans l'attente de l'intervention d'Emmanuel Macron ce soir, lequel devrait assouplir les mesures de confinement, le CAC40 devrait ainsi reprendre des couleurs et ouvrir en hausse de 0.8%. En données horaires, le CAC40 se maintient à proximité de ses points hauts, ne montrant pas de réel signe de faiblesse. Le débordement de la zone des 5550 points devrait ouvrir la voie aux 5600 points. Seul un retour sous les 5445 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 100 heures dégraderait la configuration, suggérant l'amorce d'une consolidation en direction des 5400/5340 points.

