Wall Street et la Chine en soutien 27/12/2022 | 11:23 Laurent Polsinelli 27/12/2022 | 11:23 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : Positive au dessus de 6533 PTS

Objectif de cours : 6616 PTS

En l’absence de nombreux opérateurs durant la trêve des confiseurs, la bourse de Paris a débuté la semaine sur une note positive, profitant de la perspective d’une poursuite de la réouverture de la Chine et de la progression de Wall Street en préouverture (+0.7% pour le S&P500).

Le CAC40 gagne actuellement 0.9% à 6563 points, porté notamment par le luxe et les pétrolières.

Les volumes de transaction demeurent néanmoins très faibles, avec seulement 330 millions d’euros échangés sur les composantes de l’indice.



Au niveau des valeurs, LVMH (+2.2%), Hermès (+1.9%) et Kering (+1.8%) caracolent en tête, suivies par Veolia (+1.2% ) et Total (+1.1%). Carrefour, Unibail et Danone cèdent en revanche 0.2%. Du côté des statistiques, les stocks des grossistes seront publiés à 14h30 puis l’indice Case Shiller à 15h.



Graphiquement, le CAC40 amorce une reprise technique sur la zone des 6476 points. En intraday, un biais haussier restera privilégié au-dessus des 6533 points avec les 6616 points de nouveau en ligne de mire.

© Zonebourse.com 2022 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès EUROFINS SCIENTIFIC SE 66.58 0.82% UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 49.395 0.63% TELEPERFORMANCE SE 222.2 0.09% STMICROELECTRONICS N.V. 32.81 -1.31% ARCELORMITTAL 24.785 -1.37% WORLDLINE 36.5 -1.38% ALSTOM 22.82 -1.43% ENGIE 13.414 -1.50% Heatmap : Composition de l'ETF Lyxor Variations secteurs Actions / Super Sect. Actions / Sous Sect. Variations actions 1 j 5 j 1 s 1 m 3 m 6 m 1 a 3 a 5 a 10 a 1 janv.