La Bourse de Paris a battu son record en séance jeudi, à 7.977,68 points, se mettant quelques résultats d'entreprises sous la dent en attendant la publication de l'inflation américaine plus tard en séance.

Du côté des valeurs, l'indice est tiré par Teleperformance qui s'arroge plus de 2% après son trou d'air de la veille(-14%) et Eurofins Scientific (+1,9%), mais ralentie par Bouygues (-1,7%) et Veolia (-1,4%).

Dans cette optique, tous les regards vont se tourner, à 14h30, vers la publication du déflateur des dépenses de consommation des ménages américains, la mesure des prix privilégiée par la Fed.