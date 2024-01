Porté par la nouvelle poussée de Wall-Street hier, le CAC40 inscrit de nouveaux records ce matin, en attendant les résultats de Microsoft, Alphabet et AMD ce soir et la décision de la Fed sur les taux demain.

General Motors et Pfizer publieront également leurs résultats avant l'ouverture de Wall Street.

L'indice parisien gagne actuellement 0.38% à 7669 points et le S&P500 cède 0.1% en préouverture.



Du côté des valeurs, Dassault Systèmes progresse de 1.5%, Aribus de 1.4% et Cap Gemini de 1.3% alors que Pernod Ricard cède 1.8%, Carrefour 1.3% et Alstom 1.2%.



Sur le plan macroéconomique, le PIB est stable en zone euro (contre -0.1% attendu et -0.1% précédemment).

L'indice Case Shiller sera publié à 15h, l'indice du Conference Board et l'enquête JOLTS à 16h.



Techniquement, la dynamique reste clairement positive en données horaires au-dessus des 7620 points et l'indice pourrait prochainement rallier les 7700 points.