En attendant de nombreuses statistiques américaines, le rebond de Wall Street hier et les bonnes publications d'entreprises ont permis au CAC40 d'inscrire un nouveau record absolu à 7750.07 points ce matin. Les gains se sont légèrement réduits et l'indice parisien progresse désormais de 0.76% à 7735 points.



Du côté des valeurs, Renault gagne 6.6%, Stellantis 4.2%, Alstom 3.6% et Safran 3.5% tandis que Total perd 2.4%, Airbus 1.3% et Cap Gemini 0.8%.



La séance sera chargée en statistiques, avec les ventes au détail, les prix à l'importation, les inscriptions hebdomadaires au chômage, l'indice PhillyFed et l'indice Empire state manufacturier à 14h30, la production industrielle américaine à 15h45 et les stocks des entreprises à 16h.

Graphiquement, la tendance restera haussière en données horaires au-dessus des 7700 points. Un retour sous ce niveau militerait pour le comblement du gap ouvert ce matin.