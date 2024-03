Portée par le luxe, les pétrolières et les financières, la bourse de Paris a signé la meilleure performance hier en Europe et a terminé en hausse de 0.62% à 8137 points, malgré l'indécision de Wall Street et la remontée des rendements obligataires.



Schneider Electric s'est adjugée 2.13%, BNP Paribas 2.08%, Total 1.76%, Hermès 1.12%, Thalès et Renault 0.98% tandis qu'Alstom a cédé 2.14%, Vivendi 1.92%, STM 1.84% et Stellantis 1.42%.



Les indices américains ont quant à eux terminé en ordre dispersé, dans le sillage du repli des valeurs technologiques et des données sur l'inflation américaine légèrement supérieures aux attentes la veille. Le Dow Jones a gagné 0.1% à 39043 points mais le S&P500 a reculé de 0.19% à 5165 points et le Nasdaq100 de 0.83%.



Le CAC40 devrait néanmoins faire preuve de solidité et ouvrir en hausse de 0.1% aujourd'hui.

Les opérateurs attendent notamment les prix à la production, les ventes au détail et les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis à 13h30 puis les stocks des entreprises à 15h.

Graphiquement, pas de changement, la tendance restera haussière en données horaires tant que l'indice demeure au-dessus des 8100 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 20 heures. Le franchissement des 8156 points ouvrirait par ailleurs la voie aux 8200 points.