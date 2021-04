Airbus en tête du CAC 40, les livraisons de mars rassurent

PARIS (Reuters) - Airbus affiche la meilleure performance du CAC 40 vendredi matin après la publication de ses chiffres mensuels de commandes et de livraisons, qui confortent aux yeux des investisseurs les perspectives de reprise du marché.

L'action du groupe d'aéronautique et de défense gagne 2,48% à 103,30 euros à 11h10 alors que l'indice phare de la Bourse de Paris progresse de 0,16%.

Airbus a fait état jeudi soir de 39 commandes brutes sur janvier-mars, qui ramènent à 61 unités la baisse de son carnet de commandes depuis le début de l'année, et surtout de 72 livraisons sur le seul mois de mars, ce qui porte à 125 le nombre d'avions livrés sur l'ensemble du premier trimestre.

Le chiffre des livraisons de mars est jugé "solide" par plusieurs analystes, comme ceux de BofA, qui notent que plus de 40% des avions livrés l'ont été en Asie et plus de 30% en Amérique du Nord, des proportions logiques selon elle au vu de la vigueur de la reprise économique dans ces deux régions.

La banque américaine réitère sa recommandation d'achat avec un objectif de cours de 128 euros.

UBS souligne pour sa part que les livraisons de mars ont dépassé ses estimations et juge "impressionnant" que le groupe ait livré le mois dernier huit A350, soit autant qu'en mars 2019.

La banque suisse, à l'achat avec un objectif de 125 euros, note toutefois que l'augmentation des stocks d'invendus devrait encore peser sur le flux de trésorerie, attendu négatif sur janvier-mars.

En intégrant la hausse de vendredi, le cours de Bourse d'Airbus a progressé de 15,4% depuis le début de l'année contre +11,25% pour le CAC 40.

(Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)