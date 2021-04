Attentistes, les marchés européens digèrent les premiers résultats

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes, évoluant à des niveaux très élevés depuis plusieurs semaines, temporisaient mercredi matin à l'orée de la saison des résultats, inaugurée en fanfare par LVMH à Paris et Tesco à Londres, avant les grandes banques américaines dans l'après-midi.

Vers 08H15 GMT, la Bourse de Paris, tirée par le secteur du luxe, gagnait 0,35%, tandis que l'humeur était plus mesurée à Francfort (-0,13%), Londres (+0,06%) et Milan (-0,17%).

En Asie, la Bourse de Tokyo a fini dans le rouge, pénalisée par la hausse du yen et les craintes sanitaires: l'indice vedette Nikkei a perdu 0,44%, alors que l'indice élargi Topix a lâché 0,33%.

De son côté, la Bourse de Hong Kong a progressé de 1,3% et celle de Shanghai de 0,6%.

La veille, Wall Street avait terminé en ordre dispersé, le Dow Jones abandonnant 0,20%, tandis que le Nasdaq est monté de 1,05% et que le S&P 500 a terminé à un nouveau record (+0,33%).

"Le début de semaine a été poussif pour les actions européennes avec peu de volumes ou de direction et la tendance semble être la même aujourd'hui", avance Michael Hewson, analyste en chef pour CMC Markets UK.

Évoluant à des plus hauts de plusieurs années voire historiques, les marchés européens se tournaient vers les résultats d'entreprises du premier trimestre, qui débutent des deux côtés de l'Atlantique.

Alors que le géant du luxe LVMH, celui des supermarchés Tesco et le poids lourd des logiciels SAP ont ouvert le bal en Europe, ce sera au tour des grandes banques américaines d'animer la séance dans l'après-midi avec les publications de JPMorgan Chase, Goldman Sachs et Wells Fargo au menu.

Les investisseurs "sont projetés sur le long terme, avec un scénario de base partagé par tous reposant sur un fort rebond de la croissance économique à venir", souligne Christopher Dembik, directeur associé chez Berenberg.

Le FMI publiera ses prévisions pour l'Europe dans l'après-midi, avant que les investisseurs ne prennent connaissance, dans la soirée, du livre Beige de la Fed.

Plusieurs membres de la banque centrale américaine, à commencer par son président Jerome Powell, doivent également s'exprimer après la clôture des Bourses européennes.

Tesco déchante

A Londres, le géant des supermarchés Tesco était en forte baisse (-3,37% à 224,27 pence) malgré un bond de ses bénéfices lors de l'exercice 2020-2021 grâce à des cessions. Hors effets exceptionnels, la rentabilité a reculé en raison du coût de la pandémie.

EasyJet reprend de la hauteur

A l'inverse, la compagnie aérienne EasyJet grimpait (+2,79% à 949,80 pence). Le transporteur s'attend à une perte avant impôt entre 690 et 730 millions de livres pour le premier semestre décalé, mais prévoit une accélération dans la reprise des vols à partir de fin mai.

LVMH tire le CAC 40 et le luxe

Le numéro un mondial du luxe se hissait en tête du CAC 40 à Paris (+2,59% à 610,20 euros) après avoir débuté l'année sur une croissance de ses ventes qui ont dépassé largement celles de la même période en 2019, avant la pandémie.

Dans son sillage, Kering montait de 1,24% à 634,60 euros et Hermès de 1,06% à 1.009 euros.

A la Bourse de Milan, Salvatore Ferragamo montait de 3,09%, Tod's de 2,46% et Moncler de 1,76%.

SAP sur un petit nuage

Le premier groupe informatique européen et plus importante valorisation du Dax (+4,26% à 116,94 euros) a relevé mardi soir ses prévisions annuelles de revenus pour ses activités de "cloud" après avoir vu au premier trimestre la plus forte croissance de nouveaux contrats en cinq ans.

Le pétrole, l'euro et le bitcoin poursuivent leur hausse

A Londres, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin montait de 1,48% à 64,61 dollars par rapport à la clôture de la veille.

A New York, le baril américain de WTI pour mai grimpait de 1,51% à 61,09 dollars.

Dans le même temps, l'euro gagnait 0,13% face au dollar à 1,1964 dollar, évoluant proche de son plus haut niveau depuis un mois face au billet vert.

Le bitcoin grimpait toujours (+2,1% à 64.517 dollars) après avoir atteint un plus haut historique à 64.870 dollars plus tôt dans la séance.

Le Nasdaq a fixé mardi soir le prix de référence de la plateforme d'échanges de cryptomonnaies Coinbase, qui fait son entrée à Wall Street ce mercredi, à 250 dollars l'action.

afp/jh