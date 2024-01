La hausse des rendements obligataires et les incertitudes sur la trajectoire des taux d'intérêt ont nettement pesé sur la tendance hier en Europe, à l'image de CAC40 qui a clôturé en forte baisse de 1.58% à 7411 points.

Alstom a décroché de 9.9%, LVMH a perdu 3.82%, Téléperformance 3.75%, STM 3.45%, Stellantis 3.38% et Saint Gobain 3.26% tandis que les titres défensifs ont mieux résisté. Danone s'est adjugé 1.66%, Orange 1.22%, Sanofi 1.2% et Thalès 0.6%.



Outre-Atlantique, les statistiques étaient mitigées, l'ISM manufacturier remonte à 47.4 (46.7 précédemment), l'enquête JOLTS était légèrement sous les attentes (8.79M contre 8.85M le mois dernier) et les minutes de la Fed n'ont apporté aucune précision sur le calendrier de baisse de taux aux Etats-Unis. Comme la veille, Wall Street a ainsi de nouveau reculé. Le Dow Jones a perdu 0.76% à 37430 points, le S&P500 a cédé 0.8% à 4704 points et le Nasdaq100 1.06%.



Aujourd'hui, la séance sera animée par les indices Flash PMI services en zone euro et au Royaume Unis puis outre-Atlantique par l'enquête ADP, les inscriptions hebdomadaires au chômage, l'indice Final PMI services et les stocks pétroliers.

Dans cette attente, le CAC40 est proche de l'équilibre en préouverture.



Techniquement, un mouvement de consolidation s'est mis en place. Nous maintenons toujours un biais vendeur sous les 7482 points. La zone des 7380 points devra désormais engendrer une réaction positive sous peine d'une poursuite des dégagements en direction des 7348/7300 points.